Діяльність НАТО та війна в Україні: яку нову заяву зробив Трамп?

У своєму дописі Трамп зазначив, що до його приходу на посаду президента більшість країн НАТО нібито не виконували своїх фінансових зобов'язань та витрачали на оборону лише 2% ВВП. Втім, після приходу до влади "впливового" Трампа, оборонні витрати держав збільшились до 5% ВВП.

Не оминув лідер США й тему восьми воєн, зокрема в Україні.

Без моєї участі Росія зараз мала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 воєн, і Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не вручати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів,

– похвалився він.

Трамп вважає, що Росія та Китай не бояться НАТО без участі Сполучених Штатів. Ба більше, він висловив сумнів у готовності країн-членів Альянсу надати США допомогу у разі потреби.

"Ми завжди будемо поруч із НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч із нами", – додав він.

Трамп припустив, коли настане мир в Україні