Про це повідомляє Clash Report із посиланням на допис Трампа, передає 24 Канал.
Дивіться також Політика Трампа б’є по економіці: понад 65 тисяч робочих місць вже зникли
Діяльність НАТО та війна в Україні: яку нову заяву зробив Трамп?
У своєму дописі Трамп зазначив, що до його приходу на посаду президента більшість країн НАТО нібито не виконували своїх фінансових зобов'язань та витрачали на оборону лише 2% ВВП. Втім, після приходу до влади "впливового" Трампа, оборонні витрати держав збільшились до 5% ВВП.
Не оминув лідер США й тему восьми воєн, зокрема в Україні.
Без моєї участі Росія зараз мала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 воєн, і Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не вручати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів,
– похвалився він.
Трамп вважає, що Росія та Китай не бояться НАТО без участі Сполучених Штатів. Ба більше, він висловив сумнів у готовності країн-членів Альянсу надати США допомогу у разі потреби.
"Ми завжди будемо поруч із НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч із нами", – додав він.
Трамп припустив, коли настане мир в Україні
Президент США зазначив, що йому вдасться укласти мирну угоду між Україною та Росією "в якийсь момент".
Також Трамп висловив сподівання, що війна в Україні може завершитись найближчим часом.
Нещодавно політик заявив, що він незадоволений Володимиром Путіним, бо той вбиває надто багато людей. Крім того, Трамп порівняв спецоперацію США у Венесуелі та війну в Україні. За його словами, остання – "примітивна" і "жахлива".