Як скорочуються робочі місця у США?

За 2025 рік у США скоротилися 65 тисяч робочих місць у промислових секторах. У порівнянні з 2024 роком, коли зайнятість зросла на 250 тисяч вакансій, різниця разюча, передає 24 Канал з посиланням на Apricitas Economics.

Минулого року уповільнення зайнятості у США охопило усі робітничі професії:

будівництво;

видобувну промисловість;

сектор комунальних послуг.

Але найбільші втрати робочих місць зафіксували у виробництві та транспорті.

Загалом зайнятість у сфері торгівлі та промисловості зараз на 123 тисячі нижча за історичний максимум, досягнутий на початку 2025 року, і майже щомісяця скорочується з лютого,

– зазначає видання.

Найдовше проблеми фіксують у виробничому секторі, де зайнятість скорочується вже понад 2 роки поспіль.

Водночас найбільше кількість робочих місць зменшується у виробництві транспортного обладнання (переважно автомобілебудування) та в електроніці.

Робочі місця скорочуються майже у всіх ключових галузях, за винятком металургії та виробництва неметалічних мінералів. Загалом США вже втратили понад 200 тисяч робочих місць у промисловості порівняно з недавнім піком на початку 2023 року,

– пишуть аналітики.

Важливо! Разом з тим найбільш помітним у 2025 році стало уповільнення темпів зростання зайнятості у будівництві. За 12 місяців галузь додала лише 52 тисячі робочих місць проти 191 тисячі у 2024-му.

Як впливає політика Трампа на зайнятість?

За словами аналітиків, економічна політика американської влади виявилася контрпродуктивною.

Мита президента Дональда Трампа шкодять зайнятості "синіх комірців", оскільки підвищують вартість комплектуючи для виробництва.

Рейди проти мігрантів непропорційно сильно б’ють по будівельній галузі.

Скорочення субсидій у промисловій політиці зменшило будівництво заводів більш ніж на 8% за останній рік.

Задуманий адміністрацією "бум для синіх комірців" не відбувається, навпаки, спостерігається протилежна тенденція,

– наголошують фахівці.

Але Трамп у всіх проблемах звинувачує свого попередника Джо Байдена, запевняючи, що той залишив йому серйозну кризу після відходу з посади, пише Fortune.

Зауважте! "Сині комірці" – це працівники фізичної, ручної або технічної праці, зазвичай у промисловості, будівництві, транспорті та виробництві. Назва походить від традиційного синього робочого одягу, який вони носили. Ці робітники формують основу економіки країни.

