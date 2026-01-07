Как сокращаются рабочие места в США?

За 2025 год в США сократились 65 тысяч рабочих мест в промышленных секторах. По сравнению с 2024 годом, когда занятость выросла на 250 тысяч вакансий, разница разительная, передает 24 Канал со ссылкой на Apricitas Economics.

В прошлом году замедление занятости в США охватило все рабочие профессии:

строительство;

добывающую промышленность;

сектор коммунальных услуг.

Но наибольшие потери рабочих мест зафиксировали в производстве и транспорте.

В целом занятость в сфере торговли и промышленности сейчас на 123 тысячи ниже исторического максимума, достигнут в начале 2025 года, и почти ежемесячно сокращается с февраля,

– отмечает издание.

Дольше всего проблемы фиксируют в производственном секторе, где занятость сокращается уже более 2 лет подряд.

В то же время больше всего количество рабочих мест уменьшается в производстве транспортного оборудования (преимущественно автомобилестроение) и в электронике.

Рабочие места сокращаются почти во всех ключевых отраслях, за исключением металлургии и производства неметаллических минералов. В целом США уже потеряли более 200 тысяч рабочих мест в промышленности по сравнению с недавним пиком в начале 2023 года,

– пишут аналитики.

Важно! Вместе с тем наиболее заметным в 2025 году стало замедление темпов роста занятости в строительстве. За 12 месяцев отрасль добавила лишь 52 тысячи рабочих мест против 191 тысячи в 2024-м.

Как влияет политика Трампа на занятость?

По словам аналитиков, экономическая политика американских властей оказалась контрпродуктивной.

Пошлины президента Дональда Трампа вредят занятости "синих воротничков", поскольку повышают стоимость комплектующих для производства.

Рейды против мигрантов непропорционально сильно бьют по строительной отрасли.

Сокращение субсидий в промышленной политике уменьшило строительство заводов более чем на 8% за последний год.

Задуманный администрацией "бум для синих воротничков" не происходит, наоборот, наблюдается противоположная тенденция,

– отмечают специалисты.

Но Трамп во всех проблемах обвиняет своего предшественника Джо Байдена, уверяя, что тот оставил ему серьезный кризис после ухода с должности, пишет Fortune.

Заметьте! "Синие воротнички" – это работники физического, ручного или технического труда, обычно в промышленности, строительстве, транспорте и производстве. Название происходит от традиционной синей рабочей одежды, которую они носили. Эти рабочие формируют основу экономики страны.

