Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", объяснил 24 Каналу, что именно это давление заставляет Кремль пересматривать позицию относительно продолжения конфликта в Украине.

Действительно ли Трамп защищает Украину от Путина?

Обратите внимание! Трамп заявил, что без него Путин захватил бы всю Украину.

"Трудно недооценивать и сложно переоценить роль Трампа. В Украине сформировался нарратив, что Трамп любит Путина, дружит с ним и хочет сдать Украину, а все его разговоры о завершении войны – только слова. Но захват США танкера российского флота, который вызвал возмущение МИД России, формирует совсем другую картину", – сказал Клочок.

Трамп оказывает давление на Москву, чтобы она не углубляла сотрудничество с Пекином, вопреки желанию Китая заморозить войну в Украине в обмен на преференции для России, такие как авиасообщение с Вашингтоном и снятие санкций.

Хотя кажется, что Трамп хаотично снимает одни санкции и вводит другие, на самом деле снятие санкций не усиливает российский ВПК и касается стран третьего мира. В то же время даже громкие заявления о санкциях против "Лукойла", которые так и не были введены, серьезно всколыхнули Кремль и поставили под вопрос существование рынка российских нефтепродуктов в Европе,

– пояснил Клочок.

Как действия Трампа в Венесуэле, Китае и Иране влияют на Украину?

Захват танкера, задержание президента Венесуэлы, переговоры с Китаем, помощь Тайваню на 11 миллиардов долларов и поддержка протестующих в Иране – это сложный комплекс внешней политики США, который казался нереалистичным на фоне популистских заявлений Трампа об изоляционизме во время избирательной кампании.

Избиратели Трампа требуют больше внимания к завершению войны в Украине, а представители Трампа неожиданно появились в Париже, хотя европейцы планировали самостоятельно обсуждать гарантии безопасности.

Когда Трамп говорит, что делает много для Украины, это не выражается в прямой финансовой или военной помощи. Но в отличие от Байдена, он запустил переговорный процесс о прекращении войны. Демократы не ставили это целью – у них были другие мотивы, но у каждого президента своя тактика,

– сказал Клочок.

Республиканцы традиционно демонстрировали большую решимость по сравнению с демократами, а критика демократов в адрес Трампа за задержание Николаса Мадуро звучит иронично.

На самом деле США демонстрируют беспрецедентную решимость, которая не находит поддержки в Европе, но существенно меняет позицию Кремля о продолжении войны и отношение к Трампу.

"Пауза, которую взяли россияне в публичном комментировании динамики переговорного процесса, является очень красноречивой и о многом свидетельствует", – отметил Клочок.

