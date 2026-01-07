Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что страна-агрессор потеряла любые возможности для провокаций и право на требования. В Кремле не способны спасти собственное судно и людей на нем.

Почему Россия никак не отреагировала на действия США?

Политолог отметил, что россияне решили "приютить" венесуэльское судно Marinera, чтобы его не захватили американцы, поэтому оно плавало под российским флагом. Однако США все же его захватили и россияне ничего с этим не сделали, даже официально не отреагировали.

Россияне имеют подтверждение, что американцы перестают бояться. И ресурсно, и политически Россия совсем не в том положении, чтобы пытаться навязать свою волю и быть провокационной,

– подчеркнул он.

Интересно! Первый заместитель председателя комитета госдумы по обороне Алексей Журавлев уже успел сделать заявление и сказал, что захват США танкера Marinera можно считать "незаконным вторжением к границам России". По его мнению, Россия должна ответить и потопить несколько американских катеров.

В то же время в Кремле очень "обеспокоены" и говорят, что они бы "никогда себе не позволили повторить действия США в отношении Венесуэлы". Мол, американцы являются агрессорами и это нужно остановить. Однако делать с этим россияне ничего не собираются. Краев добавил, что в Москве годами заявляли о величии России, а теперь защитить собственный танкер они не могут.

Что известно о захвате США танкеров теневого флота России?