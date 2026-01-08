В России очень возмутились: чем Трамп всколыхнул Кремль

Стратегия Трампа заключается в отталкивании России от Китая через демонстрацию силы и запуск переговорного процесса по завершению войны. Трамп не предоставляет Украине прямой военной или финансовой помощи, в отличие от Джо Байдена, но его действия демонстрируют беспрецедентную решимость.

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", объяснил 24 Каналу, что именно это давление заставляет Кремль пересматривать позицию относительно продолжения конфликта в Украине.

Действительно ли Трамп защищает Украину от Путина?

Обратите внимание! Трамп заявил, что без него Путин захватил бы всю Украину.

"Трудно недооценивать и сложно переоценить роль Трампа. В Украине сформировался нарратив, что Трамп любит Путина, дружит с ним и хочет сдать Украину, а все его разговоры о завершении войны – только слова. Но захват США танкера российского флота, который вызвал возмущение МИД России, формирует совсем другую картину", – сказал Клочок.

Трамп оказывает давление на Москву, чтобы она не углубляла сотрудничество с Пекином, вопреки желанию Китая заморозить войну в Украине в обмен на преференции для России, такие как авиасообщение с Вашингтоном и снятие санкций.

Хотя кажется, что Трамп хаотично снимает одни санкции и вводит другие, на самом деле снятие санкций не усиливает российский ВПК и касается стран третьего мира. В то же время даже громкие заявления о санкциях против "Лукойла", которые так и не были введены, серьезно всколыхнули Кремль и поставили под вопрос существование рынка российских нефтепродуктов в Европе,

– пояснил Клочок.

Как действия Трампа в Венесуэле, Китае и Иране влияют на Украину?

Захват танкера, задержание президента Венесуэлы, переговоры с Китаем, помощь Тайваню на 11 миллиардов долларов и поддержка протестующих в Иране – это сложный комплекс внешней политики США, который казался нереалистичным на фоне популистских заявлений Трампа об изоляционизме во время избирательной кампании.

Избиратели Трампа требуют больше внимания к завершению войны в Украине, а представители Трампа неожиданно появились в Париже, хотя европейцы планировали самостоятельно обсуждать гарантии безопасности.

Когда Трамп говорит, что делает много для Украины, это не выражается в прямой финансовой или военной помощи. Но в отличие от Байдена, он запустил переговорный процесс о прекращении войны. Демократы не ставили это целью – у них были другие мотивы, но у каждого президента своя тактика,

– сказал Клочок.

Республиканцы традиционно демонстрировали большую решимость по сравнению с демократами, а критика демократов в адрес Трампа за задержание Николаса Мадуро звучит иронично.

На самом деле США демонстрируют беспрецедентную решимость, которая не находит поддержки в Европе, но существенно меняет позицию Кремля о продолжении войны и отношение к Трампу.

"Пауза, которую взяли россияне в публичном комментировании динамики переговорного процесса, является очень красноречивой и о многом свидетельствует", – отметил Клочок.

Что известно об обострении ситуации между США и Россией?