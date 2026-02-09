Улюблений інструмент тиску Трампа не працює з Україною, – NBC News

У спробах припинити війну в Україні Дональд Трамп удається до добре випробуваного інструменту. Та це не спрацьовує.

Про це повідомляє NBC News. Але інструмент, який пропонує Трамп, ніяк не змінює самі основи війни.

Читайте також Путін намагається обдурити світ і самого себе, – FT

Як Трамп намагається тиснути на Україну?

Він встановлює жорсткі терміни, як це було в Газі чи Ірані. Мовляв, треба вирішити проблему протягом короткого часу.

Але в Україні це не працює. Бодай тому, що "мир за 24 години" не настав.

Усі терміни, які встановлювала Америка до цього, ні до чого не призвели. Перемир'я немає, мирна угода не укладена.

Тепер ідеться про бажання США завершити війну до червня. Як розповів Володимир Зеленський, Вашингтон просуває чіткий графік переговорів. Говорили про можливу тристоронню зустріч у США, та поки не ясно, чи вона відбудеться.

Експерти, з якими спілкувалося NBC News, не бачать ознак, щоб війна завершилася до літа. Вони застерігають, що дзвінки Путіна Трампу гальмують будь-який прогрес. Тож і Україна, і Росія не поступаються і сподіваються, що інша сторона не витримає.

Цікаво! Associated Press вбачають відхід США від традиційної дипломатії у тому, що Трамп залучає до перемовин у різних країнах військових.

То мир може настати до літа?

За даними Reuters, США хочуть, щоб мирна угода була підписана вже у березні. Її нібито планують винести на всеукраїнський референдум, який має відбутись одночасно із національними виборами.

Можливим терміном проведення виборів називають травень. Але такий поспіх чаїть у собі небезпеку.