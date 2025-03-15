Трамп віддав наказ: США завдають широкомасштабних ударів по Ємену

США здійснили авіаційні та морські атаки на підтримувані Іраном десятки об'єктів хуситів, знищивши радари, системи ППО та ракетні установки. Трамп заявив, що ці удари спрямовані на відновлення безпечного судноплавства в Червоному морі.

Американські чиновники заявили, що бомбардування, яке стало наймасштабнішою військовою операцією другого терміну Трампа, також мало на меті подати попереджувальний сигнал Ірану, який раніше відмовився укладати з ним угоду щодо ядерної зброї, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Трамп сигналізує Ірану

Удари по арсеналу хуситів, значна частина якого розташована глибоко під землею, можуть тривати кілька днів, збільшуючи свою інтенсивність залежно від реакції бойовиків, зазначили американські посадовці.

Деякі радники з національної безпеки прагнуть розпочати ще агресивнішу кампанію, яка змусить хуситів фактично втратити контроль над великими територіями на півночі Ємену.

Втім, наразі Трамп не схвалив цю стратегію, остерігаючись втягування США у конфлікт на Близькому Сході, чого він обіцяв уникнути під час своєї виборчої кампанії.

Відомо, що Трамп схвалив план щодо атаки на Ємен 14 березня після серії зустрічей у Білому домі цього тижня зі своїми радниками.

Удари США по об'єктах хуситів здійснювалися винищувачами з авіаносця "Гаррі С. Трумен", що розташований в північній частині Червоного моря, а також літаками ВПС і озброєними безпілотниками, запущеними з військових баз у регіоні.

У відповідь на суботні удари представник хуситів Мохаммед Абдусалам заявив у соцмережах, що підтримка Палестини залишається їхнім пріоритетом навіть після перемир'я в Газі. Водночас хусити попередили, що якщо США або Велика Британія здійснять атаки на Ємен, вони відновлять свої напади на судна цих країн.

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Трамп прокоментував удари по Ємену

У власній соцмережі Трамп підтвердив, що наказав військовим "розпочати рішучу та потужну військову операцію проти терористів-хуситів у Ємені".

Президент США знову звинуватив свого попередника у тому, що він слабко реагував на злочини хуситів, зокрема їхні напади на цивільні судна у Червоному морі.

Трамп пригрозив хуситам, що коли вони не припинять атаки на американські судна, то на них чекає "пекельний вогонь", якого вони ще бачили. Також американський лідер надіслав погрозу Ірану. Якщо Тегеран продовжить підтримувати хуситів, США покладуть на нього повну відповідальність, і їхня відповідь буде зовсім "не доброю".