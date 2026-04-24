Трамп накинувся на принца Гаррі за слова про війну в Україні
- Принц Гаррі закликав США виконати зобов'язання щодо захисту України.
- У відповідь Трамп заявив, що він говорить від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі.
23 квітня принц Гаррі виступив на Київському безпековому форумі. Герцог Сассекський закликав Вашингтон виконати міжнародні зобов'язання щодо захисту України. Ці слова принца збурили Дональда Трампа.
Дональд Трамп різко висловився на адресу принца Гаррі. Про це повідомляє Fox News.
Дивіться також Цей шлях не приносить переможця, – принц Гаррі емоційно звернувся до Путіна на форумі в Києві
Як Трамп прокоментував слова принца Гаррі?
Так, журналіст попросив американського лідера прокоментувати слова принца Гаррі, який закликав США робити більше для припинення війни в Україні.
Як ви вважаєте, чи доречно члену королівської родини робити такі коментарі напередодні візиту в понеділок?,
– поцікавився репортер.
У відповідь Трамп заявив, що "принц Гаррі точно не говорить від імені Великої Британії".
Я, думаю, говорю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі,
– додав політик.
Критика Трампа на адресу Гаррі прозвучала за кілька днів до державного візиту короля до США з нагоди 250-річчя американської незалежності. Король Чарльз і королева Камілла вирушать у понеділок у чотириденний візит, під час якого зустрінуться з президентом США та першою леді. Також заплановані виступ короля в Конгресі, державний бенкет і заходи до 25-ї річниці терактів 11 вересня.
Що сказав принц Гаррі під час візиту до Києва?
23 квітня принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом і виступив на Київському безпековому форумі.
У своїй промові він звернувся як до російського керівництва, так і до американської адміністрації.
Принц Гаррі заявив, що війна проти України затягується, не приносить перемоги жодній зі сторін і призводить лише до нових втрат. Він також підкреслив, що жодна країна не виграє від такого рівня насильства, і натякнув, що війну ще можна зупинити.
Хоча Дональда Трампа він прямо не називав, у зверненні до "американського керівництва" принц наголосив, що США мають особливу роль у цій війні. Він нагадав, що після відмови України від ядерної зброї США брали на себе зобов'язання гарантувати її безпеку та суверенітет. Герцог Сассекський зкликав Вашингтон виконувати міжнародні договори не з "милосердя", а як частину своєї відповідальності за глобальну безпеку.
Також Гаррі заявив, що Україна заслуговує на повагу світу, і розкритикував світових лідерів, які, на його думку, порушують міжнародне право. Він наголосив, що втрата поваги через такі дії майже ніколи не відновлюється швидко.
Окремо він засудив воєнні злочини, зокрема атаки на цивільних, масові вбивства, тортури, сексуальне насильство та примусову депортацію людей.