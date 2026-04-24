Трамп накинувся на принца Гаррі за слова про війну в Україні

23 квітня принц Гаррі виступив на Київському безпековому форумі. Герцог Сассекський закликав Вашингтон виконати міжнародні зобов'язання щодо захисту України. Ці слова принца збурили Дональда Трампа.

Дональд Трамп різко висловився на адресу принца Гаррі. Про це повідомляє Fox News.

Як Трамп прокоментував слова принца Гаррі?

Так, журналіст попросив американського лідера прокоментувати слова принца Гаррі, який закликав США робити більше для припинення війни в Україні.

Як ви вважаєте, чи доречно члену королівської родини робити такі коментарі напередодні візиту в понеділок?,

– поцікавився репортер.

У відповідь Трамп заявив, що "принц Гаррі точно не говорить від імені Великої Британії".

Я, думаю, говорю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі,

– додав політик.

Критика Трампа на адресу Гаррі прозвучала за кілька днів до державного візиту короля до США з нагоди 250-річчя американської незалежності. Король Чарльз і королева Камілла вирушать у понеділок у чотириденний візит, під час якого зустрінуться з президентом США та першою леді. Також заплановані виступ короля в Конгресі, державний бенкет і заходи до 25-ї річниці терактів 11 вересня.

Що сказав принц Гаррі під час візиту до Києва?