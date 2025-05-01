Трамп образив і вигнав журналіста, який запитав його про літак від Катару

Президента США обурило питання журналіста про літак, який Катар передав йому в подарунок. Він вигнав журналіста та навіть не дав йому договорити.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі Дональда Трампа з лідером ПАР Сирілом Рамафосою в Білому домі.

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Як відреагував Трамп на питання про літак від Катару

У своєму питанні президенту США журналіст згадав літак Boeing 747-8 – "повітряний палац" у небі, який Катар подарував Трампу. Американському лідеру це питання, очевидно, не сподобалося.

Про що ви кажете? Ви маєте вийти звідси. До чого тут літак? Ви – жахливий репортер. Ви не готові бути репортером,

– відреагував Дональд Трамп.

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Нагадаємо, що Сполучені Штати офіційно прийняли літак від Катару, який Трамп зможе використовувати після модернізації. Для цього може знадобитись повний розбір, щоб встановити необхідне обладнання – і в результаті вартість таких змін перевищить вартість самого літака.

Boeing 747-8 – це найдовша модель легендарної лінійки "джамбо джетів" від Boeing. Він здатен пролетіти майже 15 тисяч кілометрів без дозаправлення, розвиваючи крейсерську швидкість близько 917 км/год. Його довжина сягає понад 76 метрів, а місткість — до 467 пасажирів.