Чимало аналітиків вважають, що за останніми проукраїнськими заявами Трампа прихований його намір вивести США з конфлікту і перекласти відповідальність за завершення війни на Європу. Тоді в атакованих дронами країн ЄС залишається лише один союзник, на якого вони справді можуть розраховувати.

Цим союзником є ніхто інший, як Україна. Про це пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон, передає 24 Канал.

Що для Європи означають останні заяви Трампа?

У пості президента США за 23 вересня йдеться про те, що Київ за підтримки ЄС здатен повернути усі втрачені території. Ця заява означає, що Дональд Трамп хоче уникнути відповідальності за будь-які наслідки війни в Україні та перекласти її на європейців.

Трамп уже давно скоротив допомогу Україні, зробивши США лише спостерігачем і постачальником зброї. Політик закрив Україні дорогу до НАТО, розстелив перед воєнним злочинцем Путіним "червону доріжку", і майже "промовчав"появу російських дронів у повітряному просторі кількох країн НАТО.

Хоча пізніше президент США закликав членів Альянсу збивати російські дрони і літаки, він відмовився відповісти, чи підтримає союзників у разі, якщо після цього відбудеться ескалація.

Колумніст зазначає, що у нових заявах Трампа є щось позитивне для Європи та України. Його спроби "підкорити" Путіна нарешті завершені.

Україна та її союзники тепер можуть почати будувати стратегію, покладаючись лише на власні ресурси. "Хоча ймовірність того, що європейські лідери або республіканці в Конгресі зможуть змусити Трампа покарати Путіна, існує, її не слід закладати у розрахунки на майбутнє", – вважає Чемпіон.

Що робити Європі та Україні після "виходу" США з конфлікту?

Колумніст окреслив подальший план дій союзників. На його думку, Європі терміново потрібно знайти спосіб використати всі заморожені активи Росії. Інакше політично буде неможливо заповнити фінансову прогалину, залишену після виходу США з конфлікту.

Експерт вважає, що Європа має змінити ставлення до України. Вона має сприймати Київ не лише як споживача, а і як постачальника оборонних можливостей. Європейська індустрія озброєнь має інтегруватися з українською, особливо в галузі дронів та обміну даними з фронту.

Останні заяви Трампа показали, що США більше не є головним військовим союзником, на якого Європа може покластися у захисті від Росії. Тепер такою опорою для Європи є Україна – з понад 700 000 військових і найбільшою та найсучаснішою індустрією дронів у світі, здатною миттєво реагувати на дії Росії,

– наголосив експерт.

Україна має ефективне виробництво озброєнь, якого бракує Європі. Вона має готовність боротися, якої теж бракує більшості європейських країн після десятиліть віри, що суперечки між державами вирішують закони, а не зброя. Нездатність НАТО швидко й ефективно реагувати на дрони Росії в польському, румунському та данському повітряному просторі показує, що Альянс ще не готовий протистояти цій загрозі.

Чемпіон не впевнений, що Україна може перемогти без США. Але перспектива не така безнадійна, як дехто вважає. "Вартість, яку Росія сплачує кров'ю та ресурсами за кожен квадратний кілометр української території, не може тривати вічно й пояснюється лише її амбіціями змінити всю карту безпеки Європи", – наголосив він.

