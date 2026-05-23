"Сполучені Штати Близького Сходу": Трамп виклав карту Ірану в кольорах США

Дональд Трамп увечері 23 травня опублікував карту Ірану. Та з певною особливістю.

Відповідний допис президент США зробив у власній соцмережі Truth Social.

Що за карту Ірану в кольорах США показав Трамп?

Мова про звичайну карту близькосхідного регіону, де видно тільки контури країн. Але територію Ірану повністю зафарбовано в кольори прапору США.

Трамп, як і завжди, не пояснив свою думку, але дав натяк. На карті написано "Сполучені Штати Близького Сходу?"



Іран у зоряно-смугастих кольорах / Фото із соцмереж Трампа

Які зараз відносини між Іраном та США?

Публікація Трампа стає зрозумілішою, якщо звернути увагу на останні заяви Америки стосовно Близького Сходу.

За словами Трампа, найближчим часом він обговорить із переговорною командою останню пропозицію Ірану. А потім може ухвалити рішення стосовно можливого відновлення конфлікту.

Під час зустрічі з американського боку можуть бути Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джей Ді Венс. "Шанси на угоду з Іраном або бомбардування – 50 на 50, або вдасться укласти добру угоду, або доведеться рознести їх ущент… Думаю, станеться одне з двох", – висловився Трамп в інтерв'ю.

Тим часом Financial Times пишуть, що США та Іран наближаються до продовження перемир'я на 60 днів. Обговорять і розблокування Ормузької протоки, і ядерну програму Ірану. Своєю чергою США можуть пом'якшати блокаду іранських портів, погодитися на поетапне скасування санкцій та розморожування активів Тегерана за кордоном.