Трамп вимагає відновити роботи над бальною залою Білого дому через нібито загрозу його безпеці
- Адміністрація Трампа подала екстрену апеляцію проти рішення суду про призупинення будівельних робіт у бальній залі Білого дому, стверджуючи, що це загрожує безпеці президента та його оточення.
- Суддя призупинив роботи через претензії Національного фонду охорони історичної спадщини.
Адміністрація президента США подала екстрену апеляцію на рішення суду про призупинення будівельних робіт у бальній залі Білого дому. У клопотанні стверджується, що зупинка проєкту загрожує безпеці президента, його родини та персоналу.
Водночас адміністрація наголосила на повноваженнях президента щодо реконструкції резиденції. Про це пише Reuters.
Чому Трамп наполягає на продовженні робіт у бальній залі Білого дому?
У клопотанні про екстрене скасування рішення суду адміністрація стверджує, що наказ судді залишив резиденцію "відкритою та оголеною", створюючи потенційну загрозу для безпеки президента, його родини та персоналу.
Суддя Річард Леон призупинив будівельні роботи, посилаючись на претензії Національного фонду охорони історичної спадщини, який заявляє, що Трамп перевищив повноваження при знесенні історичного Східного крила.
Служба національних парків у своєму клопотанні підкреслила, що федеральний окружний суд "не має конституційних повноважень розглядати цей позов, який ґрунтується на суб'єктивних архітектурних відчуттях одного пішохода". Адміністрація наполягає, що президент має повні повноваження щодо реконструкції Білого дому, а будь-які претензії Національного фонду є "юридично безпідставними".
Суд дозволив тимчасову призупинку на 14 днів, аби дати адміністрації час на подачу апеляції. Якщо апеляційний суд задовольнить клопотання Трампа, будівництво бальної зали буде відновлено і продовжиться у штатному режимі.
Будівництво бальної зали є ключовим елементом ширшої програми Трампа щодо перетворення визначних пам’яток Вашингтона, включно із Центром Кеннеді та площею, де планується встановлення 76-метрової арки. Проєкт оцінюють у 400 мільйонів доларів, і він уже викликав резонанс серед історичних та культурних організацій США.
Бальна зала Білого дому: що про неї відомо?
Бальна зала Білого дому будується на місці нещодавно знесеного Східного крила, а вартість проєкту оцінюють у 400 мільйонів доларів. Роботи тривають під контролем Служби національних парків, яка підкреслює, що президент має повні повноваження щодо реконструкції резиденції.
Східне крило спочатку збудоване у 1902 році, а його розширення відбулося за часів президентства Франкліна Д. Рузвельта. Бальна зала є частиною ширшої ініціативи Трампа щодо зміни монументального ядра Вашингтона. В планах також передбачено будівництво 76-метрової арки та зміни в Центрі Кеннеді.
Позивачі стверджують, що для реалізації проєкту потрібне схвалення Конгресу, однак адміністрація наголошує, що ці претензії "юридично безпідставні". Крім того, зазначено, що ніхто з членів Національного фонду охорони історичної спадщини не має права втручатися у рішення президента щодо реконструкції.