Трамп висловив готовність приїхати на переговори щодо України до Туреччини, – Ердоган

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп погодився взяти участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Однак за умови, що на них буде присутній глава Кремля Володимир Путін.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За якої умови Трамп приїде на переговори в Туреччину

Повертаючись з саміту НАТО, де Ердоган вперше зустрівся з Трампом після повернення на посаду, турецький лідер заявив, що повідомив американському президенту про намір Анкари зібрати лідерів Росії та України в Туреччині для проведення мирних переговорів.

Він (Трамп – 25 Канал) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду". Ми проведемо необхідні переговори і, якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога швидше,

– цитує слова Ердогана його офіс.

До слова, раніше Путін заявив про те, що готовий зустрітися із Володимиром Зеленським, однак жодних документів із ним підписувати не буде. Усе через те, що, на думку глави Кремля, президент України – нелегітимний.