Трамп вважає, що Крим залишиться за Росією в разі мирної угоди з Україною, – Times
Президент США Дональд Трамп знову видав низку провокаційних заяв щодо України. Цього разу він висловив впевненість, що Крим залишиться під російським контролем після досягнення угоди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.
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Що Трамп говорив про Крим й НАТО
Так, говорячи про мир, досягнутий шляхом переговорів, Дональд Трамп вказав, що "Крим залишиться з Росією" і "Зеленський це розуміє". Американський президент заявив, мовляв, саме Барак Обама передав росіянам півострів, а не він.
Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це (анексія росіянами Криму – 24 Канал) було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом. Чи забрали б його у мене, як це сталося з Обамою? Ні, цього б не сталося. Крим, якби я був президентом, не забрали,
– сказав Трамп.
Водночас президент США висловив впевненість, що війна почалася, коли Україна почала говорити про вступ до НАТО.