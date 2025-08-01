Рішення президента США Дональда Трампа часто здаються імпульсивними – емоційні, непередбачувані, часом навіть хаотичні. Але за кожним із них нерідко стоїть не лише політичний інтерес, а й думки членів його власної родини. Зять, донька, син, дружина – кожен із них відіграє свою роль у грі, де сім'я стала частиною владної системи.

24 Канал розібрався, як родина Трампа впливає на його рішення та загалом політику США – від миротворчих місій на Близькому Сході й передвиборчих інтриг до раптового розвороту в бік України.

Неформальні радники з реальним впливом: роль Іванки Трамп і Джареда Кушнера

Вперше увійшовши до Білого Дому в січні 2017 року Дональд Трамп привів із собою не лише нову адміністрацію – він захопив власну родину. Поки його попередники покладалися на ветеранів Вашингтона – впізнаваних конгресменів чи інших професійних чиновників, Трамп робив ставку на тих людей, кого знав особисто, з власного маєтку, особистих вечірок і родинних чатів.

Вочевидь, мотивувала Трампа глибинна недовіра до системи, що врешті й не дивно, адже згодом його колишні радники та прибічники почнуть відкрито критикувати президента, як через його діяльність на посаді, так і за його особисті якості.



Чого лише варті мемуари екс-радника Трампа з питань нацбезпеки США Джона Болтона, де він виклав безліч кулуарних деталей, проблем адміністрації Білого Дому та поведінки Трампа часів першої каденції на посаді президента США.

Повністю покладатися на власний апарат було неможливо, отже у вибудованій Трампом системі однією з найвпливовіших фігур став його зять, чоловік Іванки Трамп – Джаред Кушнер. Людина без жодного досвіду в політиці та дипломатії, але з абсолютним доступом до вух президента США. Зрештою саме Кушнер, а не Держдеп США, отримав повноту дії в питаннях, пов'язаних із Близьким Сходом. Кушнер проводив закриті переговори, розбудовував відносини з наслідним принцом Саудівської Аравії та координував угоди, які зрештою змінили політичний образ регіону.



Джаред Кушнер та Іванка Трамп в супроводі наслідного принца Саудівської Аравії / Фото Getty Images

Основна та найбільш успішна робота Кушнера на посаді вже не просто зятя, а й повноцінного радника президента США – так звані угоди Авраама. Ці угоди стали не просто дипломатичним проривом, а й заявкою на власну політичну спадщину. Джаред Кушнер укріпив союз Ізраїлю з ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом – і зробив це тихо, через особисті канали, часто в обхід формального державного апарату.

Джаред уклав мир там, де американські генерали десятиліттями марно писали доповіді,

– описували роботу Кушнера західні медіа.

Та поки Кушнер займався Близьким Сходом, його дружина та донька президента США – Іванка Трамп – розбудовувала позитивний імідж всієї каденції Дональда Трампа. На противагу батьківській ексцентричності, вона поступово ставала обличчям "нормальності" Трампа для зовнішнього світу. Іванка говорила про жінок у бізнесі, освіту, підприємництво – але завжди з обережністю, балансуючи між родинними зв'язками та офіційною посадою президентської радниці.

Піком публічної участі Іванки в американській політиці вважається момент, коли вона буквально зайняла місце свого батька поруч зі світовими лідерами на саміті G-20 в Гамбурзі. Преса зчитала це як відверту демонстрацію того, що для президента США участь родини в його політичній роботі не обмежується декоративними фото під час офіційних прийомів, ці люди наділені реальною владою та повноваженнями.

Тим часом Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп нібито трималися подалі та офіційно перейшли до роботи в Trump Organization. Однак реальність дещо відрізнялася. Трамп-молодший став головним пропагандистом MAGA-платформи, таким собі "голосом бази". Він не боявся казати те, чого сам Трамп уникнув би навіть у своїх дописах в Twitter (сьогодні Х). Трамп-молодший активно атакував опонентів батька з демократичного табору, сіяв теорії змови, чим всіляко розігрівав радикальну частину MAGA-адептів.

Його діяльність часто виходила за рамки класичної політичної роботи, і походила на проповіді для американських ультраправих. Офіційної посади Трамп-молодший не обіймав, отже, й дозволити собі міг набагато більше.

У Білому домі цього періоду офіційна ієрархія існувала лише на сторінках Вікіпедії. Справжня ж влада походила із родинних зв'язків, беззаперечної лояльності та особистої прихильності Дональда Трампа. Кушнер приватно та поза увагою камер приймав закордонних лідерів, Іванка обирала, які події відвідати разом з держсекретарем, а Трамп-молодший вирішував, хто президенту "друг", а хто "зрадник і брехун".

Наслідний MAGA-принц: як Трамп-молодший проводив "кастинг" в другу адміністрацію Трампа?



Дональд Трамп-молодший разом з батьком на передвиборчому мітингу у 2024 році / Фото Getty Images



Після гучної поразки на президентських виборах 2020 року та не менш гучного штурму Капітолія США 6 січня 2021-го, родина Трампа опинилася на узбіччі політичного життя країни. Частина союзників Трампа по республіканській партії втекла, а подекуди, як от віце-президент Майк Пенс, почали відкрито виступати проти свого колишнього начальника та навіть свідчити проти нього у справі про спробу екс-президента скасувати результати виборів.

Та поки в самому Вашингтоні прізвище "Трамп" почало звучати як загроза, одна річ лишалась незмінною – прагнення Трампа та його родини повернутися до Білого Дому.

Приблизно в цей період починається переформатування впливів всередині сім'ї Трампів. Джаред Кушнер та Іванка Трамп відійшли в тінь після нищівної критики у медіа та подій 6 січня. На одному з подкастів у 2025 році Іванка взагалі заявила, що хоче бути "донькою, а не радницею" та вважає політику "темним, похмурим і складним світом". Іванка розповіла, що нині її основний пріоритет – сім'я, а не політика.

Та поки одні Трампи виходили з гри, інші лише набирали обертів. Головним політичним "гравцем" родини поступово стає Дональд Трамп-молодший. Його роль у батьківській президентській кампанії 2024 року вже не обмежувалася виключно риторикою. За даними американських медіа, саме Трамп-молодший керував процесом добору кадрів до нової адміністрації у перехідний період після перемоги Трампа на виборах. Його завданням було не лише відшукати необхідних професіоналів, а й перевірити кожного на лояльність своєму батьку та його ідеям. Зрештою, все звелося до того, що якщо ти прагнеш обійняти якусь посаду, але викликаєш підозру у Трампа-молодшого – тобі не місце в новій адміністрації. Згодом Трамп-молодший натякне і на власні президентські амбіції.

Відповідь – я не знаю. Можливо, одного дня це покликання з'явиться. Я завжди буду активно виступати на захист цих речей (ідеали MAGA-руху),

– відповів Дональд Трамп-молодший на питання, чи планує він колись балотуватися в президенти США.

Варто зауважити, що українці дізналися про Трампа-молодшого через його постійні заклики зупинити будь-яку військову підтримку України з боку США та нескінченні нападки на президента Володимира Зеленського. Трамп-молодший також активно просував проросійські вкиди та дезінформацію на своїй сторінці в Х. Сина президента США можна сміливо вважати одним з найбільш антиукраїнських публічних діячів в Сполучених Штатах.

Перехідний період відкрив для Дональда Трампа-молодшого нові можливості. Він заснував закритий клуб "Executive Branch", який позиціонується як платформа для бізнес-магнатів і політичних експертів, що хочуть працювати з адміністрацією Трампа без уваги ЗМІ та присутності лобістів.

Потрапити до клубу можна сплативши членський внесок у якихось пів мільйона доларів. За інформацією NBC News, під час цих вечер учасники клубу могли "відверто обговорювати стратегії", не остерігаючись журналістів та мікрофонів.

Та паралельно з цим Трамп-молодший будує власну імперію впливу. У перші місяці другого терміну батька він входить до складу щонайменше восьми рад директорів компаній, більшість із яких пов'язані з фондом 1789 Capital. Сам же ж фонд ставить за мету інвестувати гроші виключно в "ідеологічно сумісні" компанії – без ворожої до MAGA лівої повістки. Мовляв, ваші інвестиції не будуть суперечити вашим переконанням.



Публічна риторика Трампа-молодшого фактично є продовженням цієї стратегії, адже він не просто говорить про "глибинну державу" та "анти-woke" – він перетворює це на критерії для фінансування. Для Трампів бізнес стає продовженням політики, а політика – джерелом формування цього бізнес-середновища на власний розсуд.



Ілон Маск відіграв ключову роль у переобранні Трампа завдяки своїй платформі Х / Фото з соцмереж

Зацікавленість Дональда Трампа-молодшого у криптоіндустрії також підкреслює цей хід думок. Після того як він став одним із неформальних кураторів криптонапрямку в оточенні Трампа-старшого, почалося активне просування партнерство з людьми наближеними до Ілона Маска.

Сам Маск підтримував так звану народну криптовалюту Dogecoin, яку неодноразово згадував у своїх постах. І саме з Трампом-молодшим, за даними медіа, Маск мав особисті контакти у 2024‑му – вони неодноразово з'являлись разом на приватних зустрічах та інших заходах. Та попри те, що політична історія Маска так стрімко закінчилася, політичне життя Трампа-молодшого, схоже, лише зароджується.

Спадкоємиця зі сторони: як Лара Трамп міняла Республіканську партію?

Та набагато цікавішою та несподіваною фігурою з родинного кола Дональда Трампа стала Лара Трамп – дружина Еріка Трампа. За часів першої каденції Трампа вона сприймалася виключно як дружина "середнього сина", далека від великих рішень, хоча і з певними амбіціями.

Та за ці роки вона зуміла вийти з родинного фону й перетворитись на одну з найпомітніших постатей ультраправого флангу республіканської політики, і що більш важливо – допомогла Трампу вдруге увійти в Овальний кабінет.



Лара та Ерік Трамп на мітингу "Save America" 6 січня 2021 року / Фото Getty Images

На відміну від Іванки, яка трималась рамок і працювала над іміджем Трампа у світі, Лара говорила вголос те, на що інші лише натякали, та завдяки цьому отримала право бути не лише повноправним членом родини Трампів, а й одним з елементів їхньої політичної діяльності. Ще під час кампанії 2020 року Лара виступала на мітингах, з'являлась в ефірах Fox News, допомагала координувати роботу активістів на місцях.

Саме Лара стала одним із найгучніших голосів у день мітингу "Save America" 6 січня 2021 року. Після штурму Капітолія критики очікували, що Лара Трамп зникне з політичної сцени, але натомість вона здійснила стрімкий стрибок у своїй політичній діяльності.

Уже в лютому 2024 року Трамп офіційно підтримав Лару як співголову Республіканського національного комітету, де вона не просто обійняла посаду, а повністю перебудувала РНК під MAGA-формат. Замість старих партійців – нові активісти, замість балансування інтересів – зачистка незгодних.



Вона централізувала збір коштів, запускала юридичні ініціативи щодо "захисту виборів" і буквально переписувала внутрішню інфраструктуру Республіканської партії під стиль Дональда Трампа.

У грудні 2024-го вона вийшла з РНК із заявою, що виконала всі поставлені цілі, а саме залучила гроші, перезавантажила структуру та мобілізувала виборців. Однак відхід з офіційної посади не означав відхід з політики. Лара повернулась, але цього разу як ведуча власного шоу "My View with Lara Trump" на Fox News. Формально це авторська програма, але фактично – офіційний рупор родинної ідеології Трампів. На цьому шоу говорять не про суху викладку політичних подій, а про "істинну Америку", що має уособлювати цінності віри, родини та традицій, не забуваючи згадати й про "ліберальні загрози" та "ворогів зсередини".

Зрештою Лара стала тим, ким Іванка так і не змогла – справжньою політичною акторкою у світі, де прізвище "Трамп" є ключем до американської політичної системи. Ларі Трамп не треба боротися з внутрішніми суперечностями, не треба балансувати між публічним іміджем і риторикою Дональда Трампа.

Сьогодні вона уособлює ідеальну концентрацію MAGA-активіста, що зрештою робить її не просто радницею чи помічницею, а однією з центральних фігур руху. Їй вже відкрито пророчать потенційне майбутнє у Конгресі або навіть на посаді віцепрезидента.

Тиха опозиція: як Меланія Трамп змінила підхід Білого Дому до України?

Та в цьому круговороті радикальної риторики, особистої лояльності та бізнесової ненаситності в адміністрації Трампа зберігається ще одне джерело впливу – Меланія Трамп. Упродовж усієї першої каденції вона здавалася абсолютно аполітичною, адже вона не реагувала ані на публічні конфлікти свого чоловіка з політичними опонентами, не була активною учасницею передвиборчих мітингів та не коментувала скандали, пов'язані з Дональдом Трампом.

Саме тому ніхто не очікував, що саме вона стане тією, хто зрушить з місця позицію США щодо України.



Меланія та Дональд Трамп під час оголошення результатів президентських виборів у США, 2024 рік / Фото Getty Images

У липні 2025 року, після чергової атаки Росії на українське місто, Дональд Трамп оголосив про нову фазу політики щодо Кремля. Він пригрозив "вторинними" санкціями, якщо Путін не припинить вогонь. Це була радикальна зміна – з лінії умовного "нейтралітету", що більше походив на підігравання Москві до жорсткого ультиматуму Путіну.

І саме тоді президент США визнав, що на його рішення вплинула не розвідка, не генерали, і навіть не звернення союзники – а розмова з власною дружиною Меланією.

Я повернувся додому і кажу першій леді: "Мав сьогодні розмову з Володимиром (Путіним) – і вона була чудовою". А вона мені: "Серйозно? Ще одне місто зруйноване",

– розповів Трамп журналістам.

Насправді ж це не перший випадок її впливу на президента. Ще в часи першої каденції Меланія Трамп, згідно з її мемуарами, певним чином вплинула на зміни до міграційної політики. Вона негативно відреагувала на практику розділення сімей на кордоні, через повідомлення про випадки знущання з дітей. Після її особистого прохання Трамп розпорядився змінити цю політику.



Як і в історії з Україною мова радше не про політичний акт, а про моральний імпульс з боку Меланії, який змушує Дональда Трампа вносити зміни до своєї політики.

Українці дізнавшись про її участь миттєво відповіли. В соцмережах почали масово з'являтися меми з "Agent Melania", постери, звернення й публічні подяки. Російська пропаганда відповіла у своєму стилі – публічною істерією, після чого почалися спроби дискредитувати першу леді в мережі та на телеефірах.

Після цього Трамп підписав пакет допомоги Україні, перший за цієї каденції, та різко змінив свою риторику в бік Кремля. І хоча цього мало для стратегічного переламу сучасної політики адміністрації США щодо України, цього виявилось достатньо, щоб дати новий імпульс співпраці між Вашингтоном та Києвом.

Парадоксально, що в системі, де все будується на особистій лояльності, радикальній риториці та холодному розрахунку, досі залишається простір для критики, хоч і зсередини власної родини Дональда Трампа.