Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді через Зеленського та Макрона, – FT

Президент США достроково залишив саміт G7 у Канаді. Причиною такого його рішення стало роздратуванням через президента Франції Емманюеля Макрона та небажання зустрічатись з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Чому Трамп вирішив поїхати з саміту G7

НАТО вирішило скоротити майбутній саміт у Гаазі до єдиної робочої сесії, щоб запобігти достроковому від'їзду Дональда Трампа, як це сталося під час недавнього саміту G7.

Тоді президент США заявив, що йому потрібно повернутися до Вашингтона для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Але люди, знайомі з переговорами, сказали, що його рішення про від'їзд частково було пов'язане з роздратуванням президентом Франції Емманюелем Макроном, який здійснив зупинку в Гренландії та виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також з відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером,

– повідомили в FT.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп може зустрітись із Володимиром Зеленським на саміті G7 у Канаді. Однак президент США вирішив зірвати програму саміту та відлетіти додому.

Перед цим президент України казав, що під час розмови з американським лідером він хоче порушити питання оборонного пакету, який Київ готовий купити у Вашингтона.