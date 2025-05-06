6 травня, 19:44
Трамп заявив про "капітуляцію" хуситів, США припинять бомбардування
Дональд Трамп заявив, що єменські хусити "більше не хочуть воювати". Саме тому США негайно припинять удари по їхніх позиціях.
Про це американський президент розповів у Білому домі, передає 24 Канал. Угруповання нібито пообіцяло не атакувати американські кораблі.
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Вони просто не хочуть воювати. І ми будемо поважати це. І ми припинимо бомбардування, вони капітулювали, але, що ще важливіше, ми повіримо їм на слово,
– сказав Трамп.