12 березня, 18:28
Трамп заявив, що 2 квітня буде "дуже великий день"
Президент США Дональд Трамп анонсував "дуже великий день". За його словами, він настане 2 квітня.
Таку заяву американський лідер зробив 12 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Juice.
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Що заявив Трамп
Дональд Трамп анонсував "дуже великий день" 2 квітня. Однак, наразі невідомо жодних деталей про те, що має відбутися в цю дату.