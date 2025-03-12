Трамп заявив, що 2 квітня буде "дуже великий день"

Президент США Дональд Трамп анонсував "дуже великий день". За його словами, він настане 2 квітня.

Таку заяву американський лідер зробив 12 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Juice.

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Що заявив Трамп

Дональд Трамп анонсував "дуже великий день" 2 квітня. Однак, наразі невідомо жодних деталей про те, що має відбутися в цю дату.