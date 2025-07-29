Президент США знову встановив Росії дедлайн щодо припинення війни в Україні. Цього разу це 10 днів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Який дедлайн Трамп встановив для Кремля?

Американський лідер укотре встановив Росії дедлайн для завершення війни в Україні. Раніше Трамп заявляв про 50 днів, але вирішив зменшити термін, який дав російському диктатору.

Тепер президент США заявляє про 10 днів "від сьогодні" для досягнення угоди з Україною або введе мита та інші заходи проти Кремля.

Путін хоче продовжувати війну. Наші мита можуть вплинути на це, а можуть і ні,

– сказав Трамп.

Про плани щодо перенесення встановленого ним для Росії дедлайну щодо припинення вогню Трамп заявив під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером 28 липня.

Також у Держдепі зазначали, що президент США оголосить про свої подальші кроки щодо Росії, які мають змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Речниця зауважила, що Росія продовжує нести масову смерть і руйнування.