Перемогу досягли завдяки нам, – Трамп про участь США у Другій світовій війні

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ніколи не отримували належного визнання за участь у Другій світовій війні. На його думку, перемога була досягнута лише завдяки США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію президента США у Truth Social.

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Що заявив Трамп про участь США у Другій світовій війні

Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати ніколи не приписували собі перемогу у Другій світовій, "як це роблять інші". Тим часом у всьому світі союзники святкують перемогу.

Єдина країна, яка цього не святкує – це Сполучені Штати Америки, хоча перемога була досягнута лише завдяки нам. Без Сполучених Штатів війну виграли б інші країни — і яким же іншим був би світ,

– написав президент США.

Публікація Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Президент США оголосив свято на честь перемог у Першій світовій війні, перемир'я в якій було підписано 11 листопада 1918 року, і Другій світовій війні, де перемогу було здобуто 8 травня 1945 року.

"Ми не будемо закривати країну в ці два дуже важливі дні – 11 листопада і 8 травня, Перша і Друга світові війни, бо в Америці вже надто багато свят – в році просто не залишилось достатньо днів", – додав Трамп.

Дональд Трамп робив схожу заяву у 2020 році. Тоді він говорив лише про перемогу американців у Другій світовій війні, жодним словом не згадавши союзників із Європи та СРСР.