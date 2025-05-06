Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.

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Что заявил Трамп об участии США во Второй мировой войне

Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты никогда не приписывали себе победу во Второй мировой, "как это делают другие". Тем временем во всем мире союзники празднуют победу.

Единственная страна, которая этого не празднует – это Соединенные Штаты Америки, хотя победа была достигнута только благодаря нам. Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны - и каким же другим был бы мир,

– написал президент США.

Публикация Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Президент США объявил праздник в честь побед в Первой мировой войне, перемирие в которой было подписано 11 ноября 1918 года, и Второй мировой войне, где победа была одержана 8 мая 1945 года.

"Мы не будем закрывать страну в эти два очень важных дня – 11 ноября и 8 мая, Первая и Вторая мировые войны, потому что в Америке уже слишком много праздников – в году просто не осталось достаточно дней", – добавил Трамп.

Дональд Трамп делал похожее заявление в 2020 году. Тогда он говорил только о победе американцев во Второй мировой войне, ни словом не упомянув союзников из Европы и СССР.