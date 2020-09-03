Трамп вважає, що Другу світову війну виграли США: відео промови
Президент США Дональд Трамп виступив із промовою до річниці закінчення Другої світової війни – 2 вересня. При цьому говорив лише про перемогу американців, жодним словом не згадавши союзників із Європи та СРСР.
Президент США Дональд Трамп у середу, 2 вересня, виступив із промовою в штаті Північна Кароліна у містечку Вілмінгтон, пише 24 канал. Пряму трансляцію спічу глави держави вели низка американських телеканалів.
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Трамп у Другій світовій бачить тільки перемогу американців
У промові Трамп говорив про внесок США у перемогу в Другій світовій війні. При цьому чинний президент та кандидат у президенти на виборах, що відбудуться у листопаді, геть не згадав союзників – ні з Європи, ні з СРСР.
Для мене честь бути в Північній Кароліні серед справжніх американських героїв, коли ми відзначаємо 75-ту річницю американської перемоги у Другій світовій війні,
– прямо сказав Трамп.
Він згадав про подію, яка сталася саме 2 вересня 1945 – коли генерал Макартур на борту лінкора "Міссурі" прийняв капітуляцію Японії. Цей день заведено вважати останнім у Другій світовій.
"День перемоги над Японією знаменує собою закінчення найсмертоноснішого конфлікту в історії людства й остаточний тріумф американської свободи", – підсумував Трамп.
Чому Трамп говорив про Другу світову саме в Північній Кароліні
- За словами самого ж Трампа, у часи війни 2 мільйони американських солдатів проходили бойову підготовку саме в цьому штаті, а це – більше, ніж в будь-якому іншому штаті.
- До того ж понад 360 тисяч військовослужбовців з Північної Кароліни брали участь у Другій світовій війні.