Президент США Дональд Трамп виступив із промовою до річниці закінчення Другої світової війни – 2 вересня. При цьому говорив лише про перемогу американців, жодним словом не згадавши союзників із Європи та СРСР.

Президент США Дональд Трамп у середу, 2 вересня, виступив із промовою в штаті Північна Кароліна у містечку Вілмінгтон, пише 24 канал. Пряму трансляцію спічу глави держави вели низка американських телеканалів.

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Трамп у Другій світовій бачить тільки перемогу американців

У промові Трамп говорив про внесок США у перемогу в Другій світовій війні. При цьому чинний президент та кандидат у президенти на виборах, що відбудуться у листопаді, геть не згадав союзників – ні з Європи, ні з СРСР.

Для мене честь бути в Північній Кароліні серед справжніх американських героїв, коли ми відзначаємо 75-ту річницю американської перемоги у Другій світовій війні,

– прямо сказав Трамп.

Він згадав про подію, яка сталася саме 2 вересня 1945 – коли генерал Макартур на борту лінкора "Міссурі" прийняв капітуляцію Японії. Цей день заведено вважати останнім у Другій світовій.

"День перемоги над Японією знаменує собою закінчення найсмертоноснішого конфлікту в історії людства й остаточний тріумф американської свободи", – підсумував Трамп.

Цікаво, що міністр оборони США Марк Еспер в штаті Гаваї під час схожої промови, як написали у ТАСС, теж не згадав, що США і СРСР під час війни були союзниками.

Чому Трамп говорив про Другу світову саме в Північній Кароліні

За словами самого ж Трампа, у часи війни 2 мільйони американських солдатів проходили бойову підготовку саме в цьому штаті, а це – більше, ніж в будь-якому іншому штаті.

До того ж понад 360 тисяч військовослужбовців з Північної Кароліни брали участь у Другій світовій війні.

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Додамо, що з приводу знаменної дати 2 вересня висловився і Президент України Володимир Зеленський.



"Цього дня закінчилася Друга світова війна. Ми пам’ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу", – написав він у твіттері.