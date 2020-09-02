У світі 2 вересня відзначають День закінчення Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні через багато десятиліть знову довелось зіткнутись з війною, цього разу – на Донбасі.

Зеленський опублікував допис про закінчення Другої світової війни

Через це найбільше прагнення усіх українців – це мир. Відповідний допис глава держави опублікував у твіттері.

Важливо Жодного дня – без провокацій: як на Донбасі минула доба

Ми пам'ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. Сьогодні, через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі,

– написав Зеленський.

На Донбасі – режим припинення вогню

Зазначимо, що з 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим повного припинення вогню. У своєму звіті спостерігачі ОБСЄ зазначають, що на більшості ділянок обстрілів не фіксували. Проте були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер. Жодного випадку застосування важкого озброєння не було.

Цього дня закінчилася Друга світова війна. Ми пам’ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. Сьогодні, через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі. І ми прагнемо миру, як ніхто інший. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2020