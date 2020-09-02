Через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі, – Зеленський
У світі 2 вересня відзначають День закінчення Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні через багато десятиліть знову довелось зіткнутись з війною, цього разу – на Донбасі.
Зеленський опублікував допис про закінчення Другої світової війни
Через це найбільше прагнення усіх українців – це мир. Відповідний допис глава держави опублікував у твіттері.
Важливо Жодного дня – без провокацій: як на Донбасі минула доба
Ми пам'ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. Сьогодні, через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі,
– написав Зеленський.
На Донбасі – режим припинення вогню
Зазначимо, що з 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим повного припинення вогню. У своєму звіті спостерігачі ОБСЄ зазначають, що на більшості ділянок обстрілів не фіксували. Проте були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер. Жодного випадку застосування важкого озброєння не було.