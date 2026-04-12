Трамп заявив, що інші країни направлять мінні тральщики до Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон разом із партнерами планує направити до Ормузької протоки тральщики для очищення акваторії від мін, які залишив Іран.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Що Трамп заявив про розмінування Ормузької протоки?

У нас там є тральщики. Зараз у нас є високотехнологічні підводні тральщики, які є найновішими та найкращими, але ми також залучаємо більш традиційні тральщики. І тому, наскільки я розумію, Велика Британія та кілька інших країн надсилають тральщики,

– сказав Трамп в інтерв'ю Марії Бартіромо в програмі "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" на каналі Fox News.

Раніше того ж дня Трамп також оголосив про намір обмежити прохід через протоку після зриву переговорів. Він підкреслив, що реалізація цього рішення потребує часу, однак процес уже розпочато. За його словами, до дій залучені й держави Перської затоки, хоча конкретні країни він не назвав.

"О, так, це вже почалося. Тож, можна сказати, що держави Перської затоки набагато ближче, тож, можливо, їм доведеться це зробити. Але, знаєте, вони також могли б залишитися осторонь. Але вони зробили помилку, коли почали обстрілювати їх ракетами", – зазначив Трамп.

