"Кінцевий термін" для Росії може закінчитися раніше, ніж за 50 днів, – Трамп

Американський лідер заявив, що кінцевий термін, який він встановив для Росії для укладання мирної угоди з Україною, може настати раніше, ніж через 50 днів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Трампа, про що він заявив під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Трамп про кінцевий термін щодо Росії?

Дональд Трамп заявив, що не вважає оголошений ним термін у 50 днів для досягнення мирної угоди щодо України "дуже довгим".

Я не думаю, що 50 днів – це дуже довго. І цей термін щодо Росії може закінчитися раніше,

– сказав очільник Білого дому.

Відповідно до його слів, якщо після закінчення 50 днів не буде угоди, "це буде дуже погано". Тоді США продовжать застосовувати мита та інші санкції проти Росії.

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До слова, президент США Дональд Трамп 15 липня заявив, що Володимир Зеленський "не повинен" атакувати столицю країни-агресора Москву.

Окрім того, американський лідер сказав, що не перебуває "ні на чиєму боці" у війні. Глава Білого дому наголосив, що просто хоче зупинити вбивства.