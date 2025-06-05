Трамп заявив, що може дозволити Росії та Україні "трохи поборотися", – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп висловився щодо війни в Україні. Він заявив, що перш ніж укладати угоду, ймовірно, доведеться дозволити Росії та Україні "трохи поборотися".

Американський лідер також пригрозив санкціями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що сказав Трамп про війну в Україні

Під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня, президент США порівняв війну Росії з Україною зі спортом, зокрема з хокеєм.

Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті, коли судді дозволяють їм побитися на кілька секунд, дозволяють їм побитися трохи, перш ніж розбороняти їх,

– сказав Трамп.

Він також додав, що може накласти санкції проти обох країн, якщо не віритиме в їхнє щире прагнення до миру. Окрім цього, президент США припустив, що війна нібито може бути вигідною як для Росії, так і для України, зазначивши, що "для танго потрібні двоє".

Окрім цього, Трамп запевнив, що якщо Росія вийде за межі допустимого, то усі будуть вражені, наскільки жорсткою буде реакція США.