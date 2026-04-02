"Нам не треба було туди лізти": Трамп зробив скандальну заяву про Україну і витрати США

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо війни в Україні, поставивши під сумнів доцільність участі Вашингтона. Він різко розкритикував політику попередньої адміністрації та витрати на підтримку Києва.

Також Трамп заявив, що нині США змінили підхід і більше не передають зброю безкоштовно. Про це повідомив під час трансляції Білого Дому.

Яку заяву зробив Трамп?

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до нації різко висловився щодо масштабної допомоги Україні, яку надавала попередня адміністрація Джо Байдена.

За його словами, США витратили сотні мільярдів доларів, не отримавши жодної вигоди для власних національних інтересів.

Ми витрачаємо мільярди. Знаєте, нам не треба було лізти в Україну. Україна – за тисячі миль звідси, через океан. Ми їм допомогли. У нас був президент – просто дурень: віддав їм 350 мільярдів доларів, нічого не отримавши натомість, віддав їм стільки грошей, витратив стільки боєприпасів,

– заявив Трамп.

Він також наголосив, що вважає такі витрати необґрунтованими та такими, що не принесли користі Сполученим Штатам.

Трамп підкреслив, що нинішня політика його адміністрації суттєво відрізняється від попередньої. За його словами, США більше не передають озброєння безкоштовно.

"Ми тепер виробляємо боєприпаси по всій країні, бо вони нам потрібні... Він так багато віддав Україні й нічого за це не отримав. А я продаю їм боєприпаси. За це платить Євросоюз", – наголосив президент США.

Окрім цього, Трамп заявив, що попередні масштабні поставки озброєння призвели до виснаження американських запасів. Саме тому, за його словами, зараз у країні активно нарощують виробництво боєприпасів.

Чому Трамп заговорив про це саме зараз та як він шантажує Європу?