Трамп заявив, що якби не його "допомога", Україна була б "розчавлена" за один день

Дональд Трамп зробив нові заяви про війну в Україні. Зокрема, республіканець сказав, що саме завдяки ньому наша країна буцімто витримала наступ росіян на початку вторгнення.

Так, в інтерв'ю редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу Дональд Трамп заявив, що "рятує Україну". Мовляв, якби не він, велика військова машина Росії розчавила б її, передає 24 Канал.

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Трамп знову згадав за Javelin

За словами політика, саме передана ним під час першого президентського терміну "величезна кількість" протитанкових ракет Javelin допомогла стримати наступ Росії.

І якби не я – я той, хто дав їм Javelin, які підбили танки… Знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки увійшли – вони були б за 71 милю від Києва – вони збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни; вона закінчилася б за один день,

– похвалився американський президент.

Зверніть увагу! У період першого президентства Трамп справді дав дозвіл на постачання "джавелінів" в Україну. Але їх було лише кілька десятків, а для використання на передовій був необхідний спеціальний дозвіл від США.

Трамп також наголосив, що у цій війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється.

Я думаю, що я роблю велику послугу Україні. Я вірю в це,

– оцінив свої мирні зусилля очільник США.