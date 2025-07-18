"Це не мої слова": Трамп погрожує судом WSJ через публікацію про еротичний лист для Епштейна

Президент США Дональд Трамп пригрозив судом The Wall Street Journal через публікацію про його нібито еротичне привітання Джеффрі Епштейну. Американський лідер заперечує свою причетність до скандального листа та називає матеріал фейком.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також У Трампа діагностували хронічну венозну недостатність

Про що розповіли у своїй статті WSJ?

У статті йдеться про те, що у 2003 році Джеффрі Епштейну виповнилося 50 років, і до цієї події Гіслен Максвелл готувала особливий подарунок. Для цього вона звернулася до його друзів та Серед них, за інформацією видання, був і Дональд Трамп.

За документами, які опинилися у розпорядженні видання, Максвелл зібрала листи Трампа і десятка інших соратників Епштейна для альбому до дня народження.

Лист з ім'ям Трамп, який побачило видання, був непристойним, як і інші в альбомі.

У листі було кілька рядків машинописного тексту, обрамлених контуром оголеної жінки, який, ймовірно, намальований від руки жирним маркером. На зображенні можна помітити пару маленьких дуг, що символізують груди жінки, а підпис "Дональд", виконаний хвилястими літерами нижче її талії – імітує лобкове волосся.

"З днем народження – і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом", – слова, якими закінчується лист.

Що відомо про Епштейна У 2006 році Джеффрі Епштейна звинуватили в сексуальному насильстві над дівчатами, і ця справа набула широкого розголосу. Того ж року його заарештували. Через 13 років, у 2019 році, Епштейна помер у в'язниці після повторного арешту. На цей раз його заарештували за звинуваченням у змові з метою торгівлі людьми задля сексуальної експлуатації.

Як Трамп відреагував на скандальну публікацію?

У вівторок, 15 липня, увечері, в інтерв'ю виданню Трамп заперечив свою причетність до скандального листа.

Це не я. Це фейк. Це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова,

– заявив Трамп.

Він також попередив журналістів, що подасть до суду, якщо видання опублікує матеріал.

Попри це, WSJ таки опублікувало матеріал, після чого Трамп звинуватив видання в неправдивій інформації і заявив, що подасть до суду.

Після виходу статті він виступив із заявою, де звинуватив видання у поширенні фейкової інформації та оголосив про намір подати позов.

"Трамп скоро подасть до суду на The Wall Street Journal, NewsCorp і пана Мердока. Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує... Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", – йдеться в дописі Трампа у Truth Social.

Які додаткові подробиці надали у виданні?

За словами людей, які ознайомилися зі сторінками альбому, зібраного ще до першого арешту Епштейна 2006 року, ці матеріали входять до переліку документів, які вивчали представники Міністерства юстиції в межах розслідування справи Епштейна та Максвелл багато років тому.

Крім того, видання зазначає, що минулі стосунки Трампа з Епштейном переживають непростий період. Зокрема, документи Міністерства юстиції, так звані "файли Епштейна", і те, хто або що в них міститься, стали епіцентром нової "бурі", що охопила адміністрацію Трампа.

У середу, 16 липня, після гнівних заяв, у яких Трамп назвав ці матеріали фальшивкою, яку створили демократи, він також розкритикував власних прихильників за те, що вони не хочуть залишити це питання без уваги.

Як на статтю відреагували в оточенні Трампа?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своєму дописі в соцмережі X заявив, що публікація видання – "повна нісенітниця".

"Вибачте за вираз, але ця історія – повна нісенітниця. WSJ має бути соромно за її публікацію. Де цей лист? Ви б здивувалися, дізнавшись, що нам його не показували перед публікацією? Невже хтось щиро вірить, що це схоже на Дональда Трампа?", – написав Венс.

Нагадаємо, раніше мільярдер Ілон Маск також заявляв, що Трамп фігурує у справах Епштейна. Він зазначив, що перші документи щодо цієї справи мали розсекретити ще на початку 2024 року, але цього не зробили нібито саме через президента США.