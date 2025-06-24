Генсек НАТО прокоментував "злив" Трампом його компліментарних повідомлень

Дональд Трамп дорогою на саміт в Гаазі "злив" у мережу повідомлення від генсека НАТО, в яких він хвалив президента США. Згодом Марк Рютте прокоментував це.

Так, генсек НАТО заявив, що жодних проблем немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Рютте про листування з Трампом

Видання зауважило, що Марк Рютте, здається, не турбувався про те, що Дональд Трамп оприлюднив скриншот їхнього листування.

У мене немає абсолютно ніяких проблем з цим, тому що в цьому немає нічого, що мало б залишатися таємницею,

– заявив генсек НАТО.

Додамо, згідно з оприлюдненим скриншотом, Рютте привітав Трампа і подякував за рішучі дії в Ірані. Зокрема, написав, що це справді було "надзвичайно". Також зазначив, що "ніхто інший не наважився б на таке".

Окрім того, генеральний секретар хвалив президента США за те, що він наполіг на збільшенні витрат на оборону з боку інших членів НАТО.