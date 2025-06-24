Під час виступу на Громадському форумі НАТО Рютте сказав, що Трамп вивів ситуацію в Україні з глухого кута, розпочавши діалог з диктатором Путіним. На думку генсека, "це є вирішальним", передає 24 Канал.

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Дифірамби для Трампа

За словами Рютте, "вирватися з глухого кута" міг лише Трамп. Оскільки він "є наймогутнішим лідером у світі та очолює 25% світового ВВП і наймогутнішу та найпотужнішу армію у світі".

Водночас генсек додав, що спроби Трампа врегулювати війну в Україні не принесуть негайного результату. Для нього потрібен час.

Він додав, що наразі важко спрогнозувати, коли вдасться досягнути припинення вогню. Тим часом Альянс повинен забезпечити Україну всім необхідним, аби вона могла й надалі чинити опір окупантам і на момент початку реальних переговорів мала найкращі позиції.

До слова, Рютте назвав переговори Росії та України у Стамбулі "несерйозними". Москва поставилася до них неналежним чином, відправивши до турецького міста делегацію на чолі з істориком Мединським. Україна своєю чергою продемонструвала серйозність намірів, відправивши делегацію високого рівня.