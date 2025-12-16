"Є проблема, вони можуть передумати": Трамп досить дивно висловився про війну

Серед заяв Дональда Трампа 15 грудня є одна, яка привертає увагу. Мова про реакцію України та Росії на переговори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа.

Яку дивну заяву про війну зробив Трамп?

Президент США говорив, що мав дуже добру розмову з європейськими лідерами. Проте він досі дотримується думки, ніби Росія хоче завершити війну.

Росія хоче покласти цьому край. Проблема в тому, що вони будуть хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумають. І Україна буде хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумає. Ми маємо змусити їх домовитися,

– переконував він.

Далі Трамп став говорити про хорошу роботу над перемовинами.

Зверніть увагу! Ця заява дивна, бо Росія ще не виказувала бажання завершити війну – ба навіть піти на якісь поступки. Все, що ми чули з Кремля, – це бажання загарбати побільше української землі та небажання її повертати. Натомість Україна готова відмовитися від вступу в НАТО, який внесено в нашу Конституцію як загальнонаціональне прагнення. Також слід сказати, що Трампове "раптом Україна передумає" – маніпуляція. Зеленський чітко сказав, що не відмовиться від Донбасу, це червона лінія наших переговорників. А тому тут не йдеться про "передумування". Україна як ніхто інший хоче завершити війну.

Що пишуть ЗМІ про мирні переговори?