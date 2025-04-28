Трамп заявив, що Путін має припинити стріляти та сісти за стіл переговорів

Дональд Трамп знову висловив своє розчарування через російський ракетний удар по Києву. Він заявив, що Владімір Путін повинен продемонструвати прихильність до припинення війни.

Відповідну заяву американський президент зробив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт Air Force One, інформує 24 Канал.

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Трамп розчарований Путіним

Дональд Трамп висловив своє розчарування щодо Владіміра Путіна через ракетний удар по Києву. Він додав, що не може впевнено сказати, чи серйозно російський президент налаштований на припинення війни.

За його словами, Путін має продемонструвати цю готовність.

Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя,

– сказав Трамп журналістам.

Нагадаємо, американський президент також висловився про зустріч зі Зеленським, яку назвав успішною. Однак допустив, що український лідер нібито готовий відмовитися від повернення Криму. Хоча Зеленський неодноразово заявляв, що Україна юридично не визнає окупацію жодної зі своїх територій, зокрема Криму.