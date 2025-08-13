Трамп зробив заяву про розмову із лідерами Європи та Зеленським
У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський та європейські лідери поговорять з Трампом. Президент США висловився з цього приводу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про конференцію з Зеленським та європейцями?
У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський прибув до Берліну. Там він проведе зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, а опісля планується конференція з Трампом.
Сам американський лідер підтвердив намір поговорити з союзниками, давши їм багатообіцяючу характеристику.
Незабаром буду розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена,
– написав він.
Зауважимо, Reuters пише, що відеоконференція почнеться о 15:00 за Києвом. Обговорення будуть зосереджені на тому, як реагувати на територіальні претензії Росії.
За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ.