У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський та європейські лідери поговорять з Трампом. Президент США висловився з цього приводу.

Що сказав Трамп про конференцію з Зеленським та європейцями?

У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський прибув до Берліну. Там він проведе зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, а опісля планується конференція з Трампом.

Сам американський лідер підтвердив намір поговорити з союзниками, давши їм багатообіцяючу характеристику.

Незабаром буду розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена,

– написав він.

Зауважимо, Reuters пише, що відеоконференція почнеться о 15:00 за Києвом. Обговорення будуть зосереджені на тому, як реагувати на територіальні претензії Росії.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ.