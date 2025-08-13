Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про конференцію з Зеленським та європейцями?

У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський прибув до Берліну. Там він проведе зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, а опісля планується конференція з Трампом.

Сам американський лідер підтвердив намір поговорити з союзниками, давши їм багатообіцяючу характеристику.

Незабаром буду розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена,

– написав він.