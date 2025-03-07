Трамп пильно стежить за тим, що говорять українці, – Гегсет

Очільник Пентагона Піт Гегсет висловився про зупинку у військовій допомозі України. За його словами, це тимчасова пауза.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Навіщо Трамп відстежує слова українців

Гегсет сказав про це під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Президент дуже пильно стежить за тим, що саме говорять і роблять українці щодо прихильності цьому мирному процесу, і нас дуже заохочують ті ознаки, які ми бачимо. Зрештою, Трамп прийме рішення, але поки це пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру.

Як переконує Гегсет, призупинення військової допомоги США Україні є тимчасовим.

Також він пообіцяв, що США та Велика Британія "працюватимуть разом, щоб забезпечити тривалий мир в Україні". І схвально відгукнувся про ініціативи Франції і Британії.

"Посадімо обидві сторони до столу. Візьмімо зобов'язання щодо миру, і це те, що президент Трамп активно робить, як з росіянами, так і з Володимиром Путіним, а також з українцями та Зеленським. Отже, щоб підтримувати тривалий мир, у цьому є аспект безпеки. Велика Британія та Франція пообіцяли разом з іншими стати головною частиною цього. Будуть інші аспекти, які є частиною подальших умов переговорів", – сказав Гегсет.

Нагадаємо, Трамп погрожує Росії масштабними санкціями, якщо та відмовиться сісти за стіл переговорів.