Дональд Трамп зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії, щоб обговорити тарифні питання між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Це міг бути непростий візит для американського лідера.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що у Шотландії Трампа зустріли не дуже привітно. Вся Європа є не надто прихильною до президента США.

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Чому Трампу простіше поїхати до Китаю, ніж до Європи?

Юрій Рашкін зауважив, що Трампу приємніше було б відвідати Китай, чи якусь країну із диктатурою, де його б зустрічали оваціями.

У всіх демократичних країнах його зустрічатимуть не так, як йому подобається. Трамп та Джей Ді Венс рекламують авторитарне мислення по всій планеті. Це, в якомусь сенсі, атака на Європу, адже коли Трамп з'являється у Шотландії, то європейцям треба приготуватись,

– припустив він.

На його громадського і політичного діяча зі США, поїздка до Шотландії не завадить Трампу відвідати Китай, де той, можливо, зустрінеться із Володимиром Путіним.

Зазначимо, Дональд Трамп повідомив, що отримав запрошення від голови КНР Сі Цзіньпіна відвідати Китай і розглядає можливість здійснити візит найближчим часом. Він також не виключив зустрічі з Володимиром Путіним у межах цієї поїздки. За попередніми даними, всі троє лідерів можуть взяти участь у заходах у Пекіні на початку вересня з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.