Трамп заявив про "забагато перемог" і похвалився одним із найвищих IQ у світі

Дональд Трамп виступив із низкою заяв, в яких похвалився своїми здобутками. Зокрема, його країна "забагато перемагає", а фондовий ринок досяг історичного максимуму.

Про це президент США заявив під час виступу перед прихильниками.

Трамп про свої здобутки

Дональд Трамп заявив, що останнім часом Сполучені Штати здобувають надто багато перемог. За його словами, фондовий ринок досяг історичного максимуму, що нібито є черговим приводом говорити про його успіхи.

Забагато перемог. Ми забагато виграємо. Я більше не можу цього терпіти,

– сказав американський лідер.

Мовляв, постійні успіхи його команди "зводять з розуму". І взагалі, "всі, зокрема Європа, хочуть копіювати Америку".

Далі Трамп наголосив на своїх інтелектуальних здібностях. Він запевнив, що має високий рівень IQ – "один із найвищих у світі".

Ба більше, лідер США сказав, що знає "більше про все", ніж будь-хто з присутніх і, ймовірно, взагалі будь-хто у світі.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп доручив голові бюджетного управління використати гроші платників податків на рекламу себе та свого президентства. Після цього було укладено контракт на 20 мільйонів доларів за кошти Міністерства внутрішньої безпеки. Рекламу показували на кабельних і загальнонаціональних телеканалах.

Водночас Білий дім назвав ці ролики соціальною рекламою та заявили, що їхня трансляція є доречною, бо вони не містять закликів голосувати за конкретного кандидата.