Після того, як Трамп пригрозив відправити дві ядерні субмарини до Росії, Медведєв досі не зробив жодних заяв. Ймовірно, тепер у Росії будуть обережнішими у висловлюваннях щодо США.

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу зазначив, що заява Дональда Трампа у відповідь на слова з Кремля може бути лише словесною інтервенцією. Хоча Трамп і справді виглядає рішучішим у своїх висловлюваннях, ніж його попередник Джо Байден.

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Суттєва погроза США

Він не боїться натяків на ядерну війну й наголошує, що в разі перетину Росією "червоної лінії" США захищатимуться.

"Хоча можливо заяви Дмитра Медведєва – лише погрози, але США зобов'язані перед своїми громадянами реагувати. Це виглядає цілком раціональною реакцією. Ми не чули жодної реакції з боку Кремля, хоча для них це має бути дуже неприємно. Адже до цього моменту саме Кремль грався в ядерні погрози і вважав, що ніхто інший не може робити те саме. Тепер ми бачимо, що це гра, у яку можуть гратися двоє", – сказав Георгій Чижов.

Він додав, що, ймовірно, зараз у Росії тривають консультації, оскільки Кремль не очікував такої реакції. Невідомо, чи справді два підводні човни перебуватимуть поблизу Росії, але навіть сам факт такої заяви є суттєвою погрозою. Із часів президента Рональда Рейгана це – перша ядерна погроза, спрямована у бік Росії.

Кремль не може так легковажно, як зазвичай це робить Медведєв, знову щось відповісти. Потрібна зважена реакція – і з цим вони гальмують. Думаю, вони ще не вирішили, як чинити в такій ситуації,

– сказав Чижов.

Він додав, що наразі реакція Кремля залишається невиваженою – адекватної відповіді вони не можуть надати. Навіть за часів Байдена Кремль був обережним у подібних погрозах.

Тоді Байден попереджав, що якщо Росія застосує ядерну зброю будь-де і з будь-якими наслідками – навіть у безлюдній місцевості – це буде перетином червоної лінії. Америка відповість дуже жорстко. Зазначалося, що перша відповідь США може бути навіть не ядерною, але нищівною. Наприклад, йшлося про можливість знищення Чорноморського флоту Росії.

Він також зауважив, що за Трампа перетин такої червоної лінії є ще більш ризикованим. Тому навряд чи Кремль зараз захоче наражатися на таку небезпеку й гратися з вогнем.