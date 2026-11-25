Поведінка президента США Дональда Трампа на міжнародній арені може створювати серйозні ризики не лише для американських інституцій, а й для глобальної безпеки. Його схильність до самопрезентації, прагнення демонструвати особисті контакти з лідерами Росії та Китаю, а також особливості ухвалення рішень можуть стати інструментами впливу на американську політику.

Про це заявив політичний консультант Гліб Остапенко в ефірі 24 Каналу, аналізуючи поведінку Трампа та його підхід до міжнародних відносин.

Чому поведінка Трампа викликає занепокоєння

За словами Остапенка, поведінка американського президента, зокрема його прагнення хизуватися фотографіями з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, може бути пов'язана з особливостями його психотипу.

Експерт зауважив, що такі прояви можуть посилюватися під впливом віку, надмірної влади та самовпевненості. На його думку, для Трампа важливу роль відіграє особисте сприйняття власної значущості та демонстрація близькості до впливових світових лідерів.

Остапенко наголосив, що особливості характеру американського президента можуть зробити його вразливим до маніпуляцій. Це, своєю чергою, створює загрозу для державних інституцій США та послідовності американської зовнішньої політики.

Дипломатичні відомства — Пентагон, ЦРУ, Держдеп — змушені витрачати час на те, щоб коригувати "божевільні" ідеї Трампа,

– зазначає Гліб Остапенко.

Ставка на новий Конгрес та раціональних республіканців

В умовах непередбачуваності Білого дому Україні критично важливо не залежати від коливань настроїв президентської адміністрації, які можуть змінюватися кожні два роки.

Гліб Остапенко підтримує намір української сторони вибудовувати активну комунікацію з новим складом Конгресу США, який розпочне роботу в січні. Саме надійна двопартійна підтримка на рівні законодавців має стати головним запобіжником для Києва.

На переконання консультанта, зовнішня політика Сполучених Штатів потребує комплексної зміни підходу. Серед представників Республіканської партії потенційно раціональною фігурою він виділяє Марко Рубіо, описуючи його як представника реалістичної школи міжнародних відносин.