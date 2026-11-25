Трампом легко маніпулювати: консультант пояснив, чим його поведінка загрожує США та Україні
Поведінка президента США Дональда Трампа на міжнародній арені може створювати серйозні ризики не лише для американських інституцій, а й для глобальної безпеки. Його схильність до самопрезентації, прагнення демонструвати особисті контакти з лідерами Росії та Китаю, а також особливості ухвалення рішень можуть стати інструментами впливу на американську політику.
Про це заявив політичний консультант Гліб Остапенко в ефірі 24 Каналу, аналізуючи поведінку Трампа та його підхід до міжнародних відносин.
Чому поведінка Трампа викликає занепокоєння
За словами Остапенка, поведінка американського президента, зокрема його прагнення хизуватися фотографіями з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, може бути пов'язана з особливостями його психотипу.
Експерт зауважив, що такі прояви можуть посилюватися під впливом віку, надмірної влади та самовпевненості. На його думку, для Трампа важливу роль відіграє особисте сприйняття власної значущості та демонстрація близькості до впливових світових лідерів.
Дипломатичні відомства — Пентагон, ЦРУ, Держдеп — змушені витрачати час на те, щоб коригувати "божевільні" ідеї Трампа,
– зазначає Гліб Остапенко.
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