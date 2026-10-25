Рубіо планує тристоронні переговори щодо України

У листопаді в Абу-Дабі мають відбутись тристоронні переговори між США, Україною та Росією. Сторони мають обговорити питання завершення російсько-української війни.

Марко Рубіо планує перемовини. Про це сказав Майк Джонсон в інтерв'ю Fox News повідомляє Bloomberg.

Що сказав Джонсон?

У неділю, 25 жовтня, спікер Палати представників заявив, що протягом вихідних мав розмови з президентом Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. Політики повідомили, що США планують тристоронні переговори.

Вони працюють над тим, щоб покласти край війні Росії проти України,

– заявив політик.

Він стверджує, що адміністрація президента США робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту (так Джонсон назвав російсько-українську війну – 24 Канал). Політик підкреслив, що Володимиру Путіну не можна довіряти. За словами посадовця, США повинні ставитися до російського диктатора відповідно.

Нагадаємо, що президент України зазначав, що Київ сподівається провести тристоронню зустріч із США та Росією в Абу-Дабі у першій половині листопада. Володимир Зеленський наголошував, що Київ готовий до переговорів, але наразі все залежить від російської сторони.