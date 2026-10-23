"Хоч завтра": Зеленський назвав, від кого залежать терміни проведення переговорів в Абу-Дабі

Президент України розповів про це під час онлайн-зустрічі у Hudson institute. Він зазначив, що українська сторона очікувала на проведення діалогу ще в жовтні, однак російська сторона "вигадала чергову причину відмовитись".

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Формат перемовин та ключові питання

У листопаді ми маємо домовленість провести тристоронню зустріч у форматі "Україна – США – Росія" на рівні команд, і сподіваємося, що вона відбудеться. Планується зустрітися в першій половині листопада, якомога раніше. Ми готові до зустрічі в будь-який день, хоч завтра, проте все залежить від росіян– сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що мирні переговори мають відбуватися за участі американських та європейських партнерів.

Президент також наголосив на важливості переходу від технічних консультацій команд до зустрічі лідерів держав, "адже ключові питання можна вирішити лише на найвищому рівні". А поки на порядку денному майбутнього діалогу в Абу-Дабі залишається припинення війни, наближення миру та підготовка необхідного для зустрічі на рівні лідерів.

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Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і енерго ceasefire, будь-якого ceasefire, в будь-якому випадку і гуманітарних ініціатив, повернення полонених і дипломатії– підкреслив Зеленський.

За його словами, Росія вже неодноразово заявляла про готовність до перемовин, однак згодом змінювала або скасовувала свої рішення. Саме тому ключовим концептом української сторони є проведення зустрічі якомога раніше для напрацювання справедливого миру.

Раніше у Кремлі також стверджували, що черговий раунд тристоронніх перемовин пройде в Абу-Дабі. До цього Володимир Зеленський повідомляв, що Москва підтримує зустріч команд за підсумками поїздки спецпредставника США Стіва Віткоффа до Росії.