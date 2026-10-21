Про це 21 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Що відомо про майбутні переговори?

Відповідний зворотний зв'язок Київ отримав за результатами поїздки спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії.

Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити як можна швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі,

– сказав Зеленський журналістам.

Хоч точної дати переговорів ще немає, Зеленський сподівається, що їх проведення зможуть запланувати на початок листопада. "Подивимося, адже не все від нас залежить", – наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що Київ цілковито підтримує пропозиції США та готовий до обговорення, зокрема, припинення вогню, завершення війни, енергетичного, і не лише, перемир'я та гуманітарного напряму.

Подивимося, як цього разу буде. І тому головний концепт – це зустрітися якомога раніше, почати працювати та напрацювати мир, який нам потрібен,

– резюмував Зеленський.

До слова, Axios повідомило, що українська та російська сторони погодились відновити тристоронні переговори за участі США. Один із американських посадовців повідомив медіа, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували провести таку зустріч на технічному рівні.

"Цю пропозицію вчора в Осло підтримали українці, а сьогодні в Санкт-Петербурзі – росіяни", – зазначив посадовець.