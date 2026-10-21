Об этом 21 октября сообщил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Соответствующую обратную связь Киев получил по итогам поездки специального представителя президента США Стива Виткоффа в Россию.
Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд Украины, США и России. Президент Владимир Зеленский отметил, что даты проведения этих переговоров пока неизвестны
Об этом 21 октября сообщил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Соответствующую обратную связь Киев получил по итогам поездки специального представителя президента США Стива Виткоффа в Россию.