"Це може статися протягом 5 днів або раніше": Трамп стверджує, що Іран дуже хоче укласти угоду
- Дональд Трамп заявив, що мирну угоду з Іраном можуть укласти протягом 5 днів або раніше.
- Іранське провладне медіа стверджує, що перемовини з США не ведуться, але Трамп заперечує це.
Дональд Трамп заявив, що мирну угоду щодо завершення війни на Близькому Сході можуть укласти протягом 5 днів або навіть раніше. Це сталось після інформації про нібито "успішні та продуктивні" перемовини з іранським режимом.
Про це президент США заявив в етері Fox Business.
Дивіться також Трамп продовжив термін, до якого Іран має відкрити Ормузьку протоку
Коли США та Іран можуть укласти мирну угоду?
Американський лідер заявив, що Іран "хоче укласти мирну угоду" зі США. Мовиться про припинення бойових дій на Близькому Сході.
Іран дуже хоче укласти угоду, можливо, це станеться протягом п'яти днів або навіть раніше,
– повідомив Трамп.
Водночас коментуючи заяву іранського провладного медіа про те, що жодних перемовин Іран та США не ведуть, американський президент зазначив, що перемовини між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та їхніми колегами відбулись вночі 22 березня, тож він не розуміє, про що говорять іранські ЗМІ.
Що в Ірані кажуть про перемовини зі США?
Іранські ЗМІ пишуть, що влада Ірану нібито заперечила інформацію американського президента про проведення переговорів між ворогуючими сторонами. Ідеться як про прямі, так і про непрямі контакти.
Відомо, що з початку війни на Близькому Сході Тегеран неодноразово отримував повідомлення від посередників щодо перемовин. Втім відповідь залишалась незмінною – Іран "продовжить свою оборону, доки не досягне необхідного рівня стримування".
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зауважив, що Трамп лише виграє час, допоки триватимуть регіональні зусилля з деескалації.