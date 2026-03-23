"Це може статися протягом 5 днів або раніше": Трамп стверджує, що Іран дуже хоче укласти угоду

Дональд Трамп заявив, що мирну угоду щодо завершення війни на Близькому Сході можуть укласти протягом 5 днів або навіть раніше. Це сталось після інформації про нібито "успішні та продуктивні" перемовини з іранським режимом.

Про це президент США заявив в етері Fox Business.

Коли США та Іран можуть укласти мирну угоду?

Американський лідер заявив, що Іран "хоче укласти мирну угоду" зі США. Мовиться про припинення бойових дій на Близькому Сході.

Іран дуже хоче укласти угоду, можливо, це станеться протягом п'яти днів або навіть раніше,

– повідомив Трамп.

Водночас коментуючи заяву іранського провладного медіа про те, що жодних перемовин Іран та США не ведуть, американський президент зазначив, що перемовини між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та їхніми колегами відбулись вночі 22 березня, тож він не розуміє, про що говорять іранські ЗМІ.

Що в Ірані кажуть про перемовини зі США?