Цілком може статися, – Трамп натякає на ймовірний удар Ізраїлю по Ірану

На Близькому Сході напружена ситуація довкола Ірану та Ізраїлю. Трамп не виключає, що Держава Ізраїль може завдати удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times Of Israel.

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Що сказав Трамп про можливий напад Ізраїлю на Іран

За словами президента США, Тель-Авів може вдарити по ядерних об'єктах Ірану. Водночас Тегеран може уникнути конфлікту, поступившись у переговорах з Вашингтоном.

Я не хочу говорити про неминуче, але, схоже, це те, що цілком може статися. Я віддаю перевагу угоді з Іраном. Поки я вважаю, що є шанс на угоду, я вважаю за краще, щоб вони (Ізраїль) не діяли, щоб не зруйнувати її,

– сказав Трамп.

Яка ситуація на Близькому Сході

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос переконаний: Ізраїль активно готується до удару по ядерних об'єктах Ірану. На це вказує низка факторів – відпрацювання ізраїльськими ВПС операцій із залученням винищувачів F-35 і F-15, а також розвідувальних дронів, евакуація американського персоналу з Іраку та Кувейту, підвищення бойової готовності баз США в Катарі, ОАЕ та Йорданії.

Водночас Трампу не потрібна війна на Близькому Сході. Тож він сподівається на укладення угоди.

У ЗМІ повідомляли, що Тегеран виготовив ще більше урану, придатного для створення ядерної зброї.

А в самому Ірані заявляють, що здобули доступ до ядерних архівів Ізраїлю.