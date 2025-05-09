Чи є надія на угоду про тривале припинення вогню в Україні у найближчі дні: Мерц відповів

Європейські союзники сподіваються, що скоро вдасться досягнути тривалого припинення вогню. Зокрема, таку думку висловив Фрідріх Мерц.

На брифінгу в Брюсселі журналісти запитали канцлера Німеччини що буде після завершення путінського 3-денного припинення вогню, термін якого спливає 10 – 11 травня. Мерц відповів, що подальший розвиток подій залежить від російського диктатора, передає 24 Канал із посиланням на tagesschau.de.

Дивіться також Росія заявила про влучання дрона у будівлю уряду в Бєлгороді: відео

Що каже Мерц

Канцлер наголосив, що подальший розвиток подій залежить від російського диктатора.

М'яч тепер виключно на полі Москви. Виключно там буде вирішуватися, чи є шанс уможливити більш тривале припинення вогню в Україні, починаючи з найближчих вихідних, тобто з початку наступного тижня,

– сказав він.

З огляду на 3-денне припинення вогню, оголошене Росією, є "велика ймовірність", що його буде продовжено до 30 днів, і "тоді зможуть розпочатися переговори щодо мирної угоди", додав Мерц.

Нагадаємо, що Путін оголосив "перемир'я" з 8 по 10 травня на честь "дня побєди". Київ відкинув цю ініціативу диктатора, натомість запропонувавши припинення вогню щонайменше на 30 днів.

За словами Мерца, цю пропозицію також підтримують президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Канцлер уточив, що Німеччина, Франція і Польща, а також інші партнери розробили проєкт спільної декларації щодо України, яка багато в чому "ідентична пропозиції США про 30-денне припинення вогню". Союзники дуже сподіваються, що Москва буде змушена погодитися на більше тривале перемир'я.

Він пообіцяв подальшу європейську підтримку України та висловив готовність чинити тиск на Росію, зокрема санкційний.