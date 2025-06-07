"Інтенсивні контакти тривають": у Туреччині заявили про співпрацю з Трампом задля миру в Україні

Туреччина готова і надалі працювати задля припинення вогню та досягнення миру в Україні за участі американського президента Дональда Трампа.

Таку заяву у суботу, 7 червня, зробив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TRT Haber.

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Що заявив турецький міністр

За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його американський колега Дональд Трамп продемонстрували тверду волю до встановлення постійного припинення вогню в Україні.

Інтенсивні контакти у цьому напрямку тривають, ми готові працювати над досягненням припинення вогню та миру за участю пана Трампа,

– заявив він.

Також Яшар Гюлер повідомив, що на зустрічі міністрів оборони НАТО, яка пройшла 4 – 5 червня в Брюсселі, було наголошено, що мир можна зберегти лише шляхом розвитку потенціалу стримування.

"Для досягнення цих цільових показників потенціалу життєво важливо усунути останні експортні обмеження серед союзників та інші перешкоди в оборонній співпраці та інвестиційній сфері", – сказав він.

Крім вищезгаданого, турецький міністр оборони закликав до стратегічного підходу щодо питання зміцнення європейської безпеки. Міністр підкреслив, що потрібен далекоглядний підхід.

До слова, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що в країні очікують наступний раунд переговорів України та Росії. Під час перемовин 2 червня сторони погодилися на нову зустріч.