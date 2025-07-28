У Туреччині буде накрито стіл для миру, і кривава війна Росії та України закінчиться, – Ердоган

Президент Туреччини Ердоган висловив впевненість, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана у Туреччині. Саме у турецькому Стамбулі почалися мирні переговори.

Раніше Ердоган думав організувати чотиристоронню зустріч з Трампом, Зеленським та Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu.

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Що Ердоган заявив про мирні переговори?

Так само, як стіл переговорів (між Росією та Україною) був накритий у Стамбулі, стіл миру буде накритий і в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться,

– заявив Ердоган.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що може поговорити з Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, щоб обговорити можливість проведення зустрічі чотирьох лідерів включно із Зеленським.

"Надалі, особливо, можливо, вже цього тижня, шляхом проведення переговорів з шановним Путіним і також з шановним Трампом, ми намагатимемося з’ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів (Путіна та Зеленського) разом у Стамбулі", – пояснили у директораті президента Туреччини.

Нагадаємо, що ще нещодавно, перед переговорами у Стамбулі, Ердоган вже говорив з Путіним. Тоді під час телефонної розмови вони обговорили двосторонні відносини, війну в Україні та ситуацію в Сирії.